TN in Podcast - Perché il Napoli fa sul serio per Ounahi nonostante a centrocampo sia al completo

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha spiegato i motivi che hanno indotto il Napoli a sprintare per Ounahi.

Ep. 395 - Perché il Napoli fa sul serio per Ounahi nonostante il centrocampo sia al completo Il Napoli fa sul serio per Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 dell'Angers, vera e propria rivelazione dell'ultimo Mondiale, terminato al quarto posto insieme al suo Marocco. Dalla Francia fanno sapere che gli azzurri sono in pole nella corsa alla giovane mezzala nordafricana.