TN in Podcast - Perché il Napoli ha 22 punti in più in classifica rispetto al Milan

Il Napoli saluta ai quarti di finale la Champions League, passa il Milan che, però, ha 22 punti in meno in campionato. Com'è possibile?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 362 - Perché il Napoli ha 22 punti in più in classifica rispetto al Milan

Il Napoli saluta ai quarti di finale la Champions League, passa il Milan che, però, ha 22 punti in meno in campionato. Com'è possibile che un tale divario non si sia visto in due gare europee? Proviamo a dare una risposta.