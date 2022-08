TN in Podcast - Petagna scatena l’effetto domino: quattro acquisti in 7 giorni?

La cessione praticamente fatta di Andrea Petagna al Monza potrebbe accelerare il mercato del Napoli

La cessione praticamente fatta di Andrea Petagna al Monza potrebbe accelerare il mercato del Napoli. L’addio dell’ex Spal può scatenare l’effetto domino.

