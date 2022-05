TN in Podcast - Quattro operazioni già definite: ora i rinnovi detteranno la strada

Due rinnovi e due nuovi acquisti per i partenti Insigne e Ghoulam, ora a delineare il mercato azzurro saranno i rinnovi di Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabian.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli molto attivo sul mercato con ben quattro operazioni già chiuse ancor prima dell'inizio ufficiale della sezione estiva dei trasferimenti. Due rinnovi e due nuovi acquisti per i partenti Insigne e Ghoulam, ora a delineare il mercato azzurro saranno i rinnovi di Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabian.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato quanto accaduto finora nel mercato del Napoli e quello che accadrà nelle prossime settimane. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.