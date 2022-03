TN in Podcast - Quell'abitudine da ritrovare per lo Scudetto: a Bergamo test anche per la difesa

Per tutta la stagione la difesa è stato il punto forte del Napoli, ma ultimamente qualche segnale di cedimento c'è stato.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha sottolineato l'importanza di ritrovare quella vecchia abitudine in questo rush finale per lo Scudetto. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.