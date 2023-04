TN in Podcast - Rush finale verso lo Scudetto: l’11 anti-Juve è praticamente fatto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone si è proiettato alla partita di domenica allo Stadium.

Ep. 364 - Rush finale verso lo Scudetto: l’11 anti-Juve è praticamente fatto

Domani è già vigilia di Juventus-Napoli, big match che inaugura il rush finale degli azzurri verso lo Scudetto. Luciano Spalletti avrà 4-5 defezioni allo Stadium, ma ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone si è proiettato alla partita di domenica allo Stadium. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.