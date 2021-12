TN in Podcast - Spalletti recupera Manolas, ma nessun titolare: col Leicester ancora emergenza

La buona notizia di oggi per il Napoli è il recupero di Kostas Manolas. Il greco ha svolto l’intera seduta in gruppo e Spalletti potrà così contare sul greco. Per il resto, contro il Leicester, sarà un Napoli ancora in emergenza. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore editoriale Antonio Gaito ha parlato delle possibili scelte del tecnico toscano in vista della gara decisiva di Europa League contro gli inglesi. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.