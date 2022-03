TN in Podcast - Spalletti 'scalda' Osimhen: attesa per il primo gol alle big

La gara contro il Milan potrebbe essere quella di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, 11 gol in stagione, è alla ricerca della prima rete contro una big

© foto di www.imagephotoagency.it

