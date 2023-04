TN in Podcast - Squadra rivoluzionata (e più forte) 5 anni dopo: Giuntoli ha fatto un capolavoro

La vittoria sulla Juve è il pretesto per paragonare quel Napoli a questo. Il vero artefice del miracolo tecnico ha un nome e un cognome

Ep. 366 - Squadra rivoluzionata (e più forte) 5 anni dopo: Giuntoli ha fatto un capolavoro

La vittoria sulla Juve è il pretesto per paragonare quel Napoli a questo. Il vero artefice del miracolo tecnico ha un nome e un cognome: Cristiano Giuntoli.

