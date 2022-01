TN in Podcast - Titolari spremuti e cambi non pronti: Spalletti preoccupato per Bologna

Il Napoli cade contro la Fiorentina e viene eliminato dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Tanta, troppa stanchezza nell'ultimo periodo e i cambi non sono ancora pronti, tanto che Luciano Spalletti resta preoccupato in vista del Bologna.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato il k.o. di ieri sera e si è proiettato ai prossimi impegni. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.