TN in Podcast - Tutto sul ko del Napoli a Torino: le scelte di Gattuso e le prove dei singoli

Post-partita di Juventus-Napoli e nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo approfondito la sconfitta degli azzurri sul campo dei bianconeri. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno analizzato la prova della squadra di Gattuso, i motivi di un primo tempo deludente e rinunciatario, e le scelte del tecnico ad inizio gara e nella ripresa. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.