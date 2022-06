TN in Podcast - Un epilogo (forse) non così sorprendente: Mertens-Napoli ai titoli di coda

TuttoNapoli.net

La notizia del giorno, in casa Napoli, è la richiesta esagerata di Dries Mertens per il rinnovo di contratto: 4 milioni di euro d'ingaggio più bonus. Che sia finita definitivamente tra 'Ciro' e il Napoli? L'epigolo potrebbe non essere così sorprendente come si legge in giro nelle ultime ore.

