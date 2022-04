TN in Podcast - Una triste verità: per certi media il Napoli fa notizia solo quando non vince

Vittoria importantissima del Napoli a Bergamo che ha permesso alla squadra di Spalletti di rimanere in corsa Scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importantissima del Napoli a Bergamo che ha permesso alla squadra di Spalletti di rimanere in corsa Scudetto. Tra assenze importanti e avversario complicato, gli azzurri hanno dato una bella risposta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha spiegato come il Napoli faccia eco su alcuni organi di stampanon tanto per i successi e le vittorie ma per altri aspetti . Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.