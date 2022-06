TN in Podcast - Uno degli esterni più produttivi della gestione Spalletti di cui forse si parla troppo poco

Eljif Elmas quest'anno ha trovato molto più spazio e con l'addio di Insigne potrebbe trovarne ancora di più.

Eljif Elmas quest'anno ha trovato molto più spazio e con l'addio di Insigne potrebbe trovarne ancora di più. Spalletti stravede per il macedone, soprattutto per la duttilità e l'abilità nell'adattarsi in diverse zone del campo. Da non trascurare anche l'apporto in fase offensiva del classe '99.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto analizzato la stagione di Eljif Elmas, soffermandosi su quale ruolo avrà quest'anno. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.