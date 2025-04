Podcast Tutto sul Bologna e come Conte può superare l’ultimo (grande) ostacolo

Il Napoli vuole continuare il suo cammino scudetto e per farlo dovrà superare il Bologna di Italiano. È l'ultima big da affrontare per gli uomini di Conte, dopodiché il calendario prevederà solo gare con avversarie della parte destra della classifica. I felsinei però sono in grande forma e costituiscono un ostacolo non di poco conto: in particolare, la squadra di Italiano è la più aggressiva in Serie A dal punto di vista del pressing. Per questo il match richiederà attenzione ai dettagli tattici e il contributo dei giocatori azzurri più importanti.

In "Tutto Napoli in Podcast" i nostri Davide Baratto e Daniele Rodia, con ospite il match analyst Francesco Galardo, hanno approfondito il tema.