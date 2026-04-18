Umiliati! Ora Conte spieghi! Siamo live su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta
Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Ora scatta il post-partita di "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, l'inviato Christian Marangio e tutti i nostri opinionisti. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125).
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Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
Daniele RodiaADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
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Direttore responsabile: Francesco Molaro
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