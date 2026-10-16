Podcast Caso De Bruyne, Altamura: "Irritante e non decisivo! A Napoli un pesce fuor d'acqua"

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Neres ko, De Bruyne non brillante e Allegri che pensa a diversi cambi di formazione: tanti i temi alla vigilia di Venezia-Napoli di domani pomeriggio al Penzo. Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "La questione De Bruyne è solo la punta dell'iceberg di questo momento. Lui è sempre stato un pesce fuor d'acqua, uso una parola forte: ha avuto atteggiamenti irritanti e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se rimproveri i compagni e ti sbracci in campo, questo lo puoi fare se fai due gol a partita, ma se non sei decisivo allora questo non puoi permettertelo anche se hai vinto tutto col City. Il giocatore può essere saccente quando è decisivo, altrimenti fa solo irritare i compagni. Ma il vero problema del Napoli, oltre a essere a una squadra vecchia e logora, che ha pochi stimoli e poca birra, è che magari dal club arriva l'indicazione di far giocare tutti e questa squadra finisce per non avere una vera identità e questo a fine ottobre è preoccupante perché ora ti giochi partite già decisive. Se non fai risultato a Venezia sei in crisi ed entri in un tunnel dal quale sarà difficile da uscire. Il turnover ci sta e non possono giocare tutti ogni tre giorni, ma questo criterio alla base delle rotazioni non va. Vedo uno scollamento tra allenatore e squadra e non sarà neanche facile ripartire".

"Siamo entrati in una situazione molto delicata. In questo momento la squadra e l'allenatore viaggiano su binari paralleli. La squadra cerca di salvaguardare la sua sfera. Questo è un gruppo che non aveva e non ha personalità. Non è un caso che le vittorie degli scudetti siano arrivati con allenatori leader, Spalletti e Conte. Non c'è un leader in grado di dire, signori, un attimo, parlo io con l'allenatore e cerchiamo di capire cosa fare. Quindi questo è un gruppo che ora cerca di salvare il salvabile".

"Neres ko? Parla per lui il suo storico, non c'è bisogno della zingara, basta leggere gli infortuni. Credo abbia saltato quasi 100 partite da quando ha iniziato. E' un ragazzo di grande talento ma molto fragile. Forse è il più tecnico e talentuoso del Napoli ma si ferma troppo spesso. Forse c'è un problema strutturale e anche forse organizzativo per la gestione della prevenzione e parlo dell'area medica del Napoli. Dopo sei mesi cacciare il dottor Canonico, additato come il responsabile degli infortuni con Conte, non è servito: a ottobre già ci sono stati dieci infortuni di cui almeno l'80% muscolari con ciliegine avvelenate sulla torta di Buongiorno che arriva in ritiro e dice che deve operarsi o McTominay che accusa un'aritmia benigna al Mondiale e fa due ritiri come se nulla fosse".