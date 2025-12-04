Podcast Alvino non ci sta: “Lucca? Fischi vigliacchi! E’ in difficoltà, ma va incoraggiato”

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso del "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Fischi a Lucca? Un fischio vigliacco, se mi consenti il termine, quello che è stato lanciato addosso a Lorenzo Lucca. Fortunatamente, un fischio vigliacco che non ha coinvolto tutto lo stadio, perché i ragazzi delle curve hanno applaudito, qualcuno anche in altro settore ha coperto con dei "buh" questi fischi, però i fischi ci sono stati. Li reputo vigliacchi perché quando un calciatore indossa la maglia del Napoli e vive un momento di grande difficoltà, come lo vive Lorenzo Lucca… che anche ieri, nonostante il gol, a me personalmente non è piaciuto, ma va incoraggiato. Il calciatore in difficoltà va incoraggiato ancor di più, va incoraggiato quando è evidente il malessere proprio psicologico. Lucca porta sulle spalle un fardello enorme che è rappresentato dalla sua valutazione di 35 milioni di euro. Quello è un peso enorme che Lucca non riesce a scrollarsi di dosso. Se non diamo noi napoletani, noi tifosi del Napoli, noi ambiente, una mano a Lucca… Ma chi la deve dare questa mano a Lucca? Cioè, io questa è una cosa che contesto, ieri con forza, perché ho definito vigliacco l'atteggiamento di chi ha fischiato.

È evidente che Lucca ha bisogno del supporto dell'ambiente, del supporto dei tifosi, e noi cosa facciamo? Nel momento del bisogno gli diamo una pugnalata alle spalle. Non mi sta bene, non è un atteggiamento di chi ama il Napoli, non è un atteggiamento da veri tifosi del Napoli. È un atteggiamento, ripeto, ancora oggi con forza da vigliacchi, che trovo assolutamente inspiegabile. Perché un calciatore del Napoli va incoraggiato a prescindere, va incoraggiato ancora di più quando è in difficoltà, come lo è senza ombra di dubbio Lorenzo Lucca. E poi, soprattutto, uno… dicevamo, il Napoli ha segnato un solo gol, la firma e il nome di Lorenzo Lucca. Quindi quanto meno per quello, insomma, i fischi sono tutti spiegati. Poteva fare meglio, ma non è sicuramente stata la peggiore prestazione di Lucca in questo inizio di stagione, dove sta trovando difficoltà. Ma poi, tutto sommato, ieri quantomeno la sua chance l'ha sufficiente, se non un qualcosino in più, se l'era anche conquistata. Poi è chiaro che deve migliorare, deve progredire. Forse era anche fuori contesto il fischio, era proprio quasi preconcetto. Mi ricorda un po' la vicenda Meret, sotto certi aspetti.

Però, Meret in seguito ha fatto degli errori. Ho sentito cose anche su palle che piovevano in area piccola, perché non esce su una traiettoria curva. Voi sapete come me, meglio di me, che ciclicamente ci sono dei calciatori che, per motivi inspiegabili, finiscono nel mirino dell’attività. Ricorderete in tempi recenti Mario Rui e poi vince uno scudetto con il Napoli e diventa il maestro della data. Purtroppo, questa mancanza di equilibrio è caratteristica della piazza napoletana e tante volte ha reso più difficile il percorso per arrivare al top. Io ricordo anche Paolo Cannavaro, tornando indietro Massimo Agostini, Montervino… vi ricordate? Montervino. Però poi, spesso, sono diventati successivamente degli idoli. Speriamo che anche Lucca possa vivere questa… merda morta, anche lui".

Di seguito il podcast integrale