Per designatore bene Var di Bergamo: "Giusto silent check su gol annullato", ma doveva intervenire

Chiffi fermato per Atalanta-Napoli mentre, come si legge sul Cds in un focus di oggi, per il designatore-pensiero, meno colpevole sarebbe il rigoroso VAR, Aureliano. Corretta chiamata sul rigore (poca cosa, ma chi era a Lissone ha dovuto forzare il protocollo), corretto silent check sul gol annullato. In realtà, il rigoroso VAR Aureliano avrebbe dovuto usare lo stesso metro e richiamare Chiffi al monitor anche per quell’episodio. E non l’ha fatto, con un inopinato controllo brevissimo (appena tre secondi), definito «di routine» da Chiffi (visto alla RefCam).