Per designatore bene Var di Bergamo: "Giusto silent check su gol annullato", ma doveva intervenire
Chiffi fermato per Atalanta-Napoli mentre, come si legge sul Cds in un focus di oggi, per il designatore-pensiero, meno colpevole sarebbe il rigoroso VAR, Aureliano. Corretta chiamata sul rigore (poca cosa, ma chi era a Lissone ha dovuto forzare il protocollo), corretto silent check sul gol annullato. In realtà, il rigoroso VAR Aureliano avrebbe dovuto usare lo stesso metro e richiamare Chiffi al monitor anche per quell’episodio. E non l’ha fatto, con un inopinato controllo brevissimo (appena tre secondi), definito «di routine» da Chiffi (visto alla RefCam).
Copertina Da 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson di Arturo Minervini
VideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
