Senza McTominay nessuna vittoria: dato allarmante da quando manca

Scott McTominay si è infortunato contro il Genoa a Marassi. Infiammazione al tendine del gluteo, problema atavico che è tornato a tormentarlo. Da allora non è più rientrato. E il Napoli senza di lui non ha più vinto. Pareggio con ko ai rigori in Coppa Italia contro il Como, pareggio contro la Roma e poi ko 2-1 contro l'Atalanta domenica a Bergamo. Senza il suo leader e goleador, il Napoli ha perso forse anche un riferimento e dunque non è un caso se la vittoria manchi proprio dalla sfida del Ferraris con McT autore del secondo gol prima del cambio.

Conte su McT prima di Atalanta-Napoli aveva detto: "McTominay? Dovete parlare coi dottori. Io McT non lo vedo in campo con noi da Genova, non si è mai allenato con noi. Dovete parlare solo con i dottori. Ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare solo col reparto medico, non certo con me. Io posso dire solo quello che mi riferiscono i dottori e posso dire che McT dopo Marassi non è più stato con noi".