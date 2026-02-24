Retroscena ADL: infastidito e furibondo, fatta subito richiesta a Gravina

vedi letture

Low profile di Aurelio De Laurentiis dopo gli errori di Bergamo di Chiffi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro domenica si è trincerato dietro al silenzio e la società ha scelto di farsi sentire mandando il ds Giovanni Manna davanti a telecamere e taccuini. Il presidente, invece, continua a tenere un profilo basso pubblicamente, ma in privato ha mostrato tutto il suo disappunto a chi di dovere. A Gravina, appunto.

"L'attualità racconta di un De Laurentiis molto infastidito, che avrebbe mandato un messaggio piuttosto piccato al numero uno della Federcalcio. Non per tutelare il Napoli, come ha sottolineato anche Manna nel post-partita infuocato di Bergamo. Ma per invitare Gravina a trovare velocemente una soluzione sul tema arbitrale. Tutti i club si lamentano, il malcontento è generale". ADL auspica una rivoluzione per avvicinarsi al calcio inglese.

Ecco sul tema quanto scrive invece il Cds: "Adl è furibondo come tutti gli abitanti del pianeta azzurro, del resto. Legittimamente: la decisione di Chiffi ha influenzato il risultato e di conseguenza la corsa alla Champions e alla zona Europa. Cioè aspirazioni sportive e introiti vitali per tutti quei club che, come il Napoli, si autofinanziano provando a consolidare da anni ambizioni, vittorie e virtù finanziarie".