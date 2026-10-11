Podcast De Giovanni: "Lang è da Napoli, Lucca no! A gennaio serve un altro centravanti"

Maurizio De Giovanni analizza il 3-0 del Napoli contro il Frosinone e distingue nettamente le situazioni di Lang e Lucca.

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Era una gara di fondamentale importanza. Se il Napoli non avesse vinto, anche soltanto vincendo in qualsiasi modo, si sarebbe certificata una crisi. Sarebbe stato risucchiato in una parte della classifica che non gli compete e dalla quale sarebbe stato difficile venire fuori. Questa vittoria permette invece di guardare al rientro degli infortunati con un certo ottimismo. Ricordiamoci che il Napoli ha fuori sei potenziali titolari: Vergara, Favasuli, Anguissa, Buongiorno, Olivera e Alisson Santos. Doveva assolutamente prendere questi tre punti e non era scontato, perché il Frosinone è una squadra rognosa. Le buone notizie sono tante: il risultato innanzitutto, poi le prestazioni di Badiashile e Rafa Marin come braccetti, Di Lorenzo in quella posizione più avanzata e soprattutto De Bruyne, che ha mantenuto il livello delle prestazioni offerte con la Nazionale. E poi finalmente non si è fatto male nessuno, che non è una considerazione da poco".

Allegri sta provando a recuperare sia Lang sia Lucca. Sono due situazioni paragonabili oppure vanno giudicate diversamente?

"Secondo me bisogna distinguere nettamente i due casi. Lang è un giocatore molto particolare dal punto di vista caratteriale, ma credo che tecnicamente abbia dimostrato il proprio valore. Anche il gol contro il Frosinone non era semplice: ha saputo temporeggiare e trovare il momento giusto. Secondo me è un calciatore che servirà e non ho dubbi sul fatto che possa essere anche titolare in questo Napoli. Su Lucca ho molte più perplessità. Il Napoli ha soltanto due prime punte e lui sta avendo un minutaggio molto ampio. Non so quale ragionamento sia stato fatto sulla possibilità di utilizzare Giovane da centravanti, ma io, per esempio, Ambrosino lo avrei tenuto. L'Inter ha Pio Esposito, Thuram, Bonny e Lautaro tutti utilizzabili in quel ruolo, pur avendo sostanzialmente gli stessi impegni e le stesse ambizioni del Napoli. Lucca, nonostante tutte le opportunità che sta ricevendo, continuo a non vederlo adeguato a una squadra di questo livello. Capisco il discorso psicologico, le difficoltà legate alla piazza e tutto il resto, ma non mi sembra neppure che il pubblico lo stia fischiando sistematicamente quando entra. Eppure sta andando veramente male. Lang per me è adeguato al Napoli, Lucca no".

Quindi ritieni necessario intervenire già a gennaio per prendere un altro centravanti?

"Sì. Io Lucca non lo vedo nell'Inter, non lo vedo nella Juventus, non lo vedo nel Milan e non lo vedo neppure in altre squadre che hanno alternative di livello in quel ruolo. Continuo a non riconoscergli, almeno per quello che sta mostrando, quel valore. Se il Napoli dovesse fare un intervento urgente sul mercato, subito dopo un centrocampista centrale, che secondo me serve come il pane, andrei a prendere una prima punta a gennaio. Con un calendario così fitto non puoi avere soltanto Hojlund e un'alternativa che non riesce a garantirti un rendimento adeguato".

De Bruyne, invece, sembra essere tornato ai suoi livelli migliori. Dove lo vedi nel presente e nel futuro del Napoli?

"Kevin De Bruyne è uno dei giocatori migliori del mondo e continua a esserlo. Vederlo giocare così è spettacolare: i palloni che riesce a dare, con quella lucidità e quella precisione, sono fantastici. Inoltre sta mostrando anche una vena realizzativa notevole. Sono però convinto che, se arretrasse un po' la propria posizione giocando davanti alla difesa, potrebbe allungarsi ulteriormente la carriera. Il ruolo che ama ricoprire e che interpreta quando sta bene come adesso è molto dispendioso fisicamente. Se fossi in lui, con quella classe, quel piede, quella visione di gioco e quell'intelligenza, farei un ragionamento su un'evoluzione alla Modric. Detto questo, se riuscirà a mantenere questa condizione, sono convinto che vedremo cose meravigliose da De Bruyne".