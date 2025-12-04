Radio TN Forgione: “Caso Lucca? Pressione eccessiva creata da Conte e dal costo cartellino”

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "La questione Lucca è molto spinosa e involontariamente e indirettamente l’ha creata Conte. Tutti ricordiamo come lo definì in quel Napoli-Udinese dell’anno scorso. Lo fa venire a Napoli con l’etichetta di calciatore dominante e lo fa venire qui con aspettative enormi sulle spalle. Aspettative che crescono per la questione del costo del cartellino, una cifra fuori mercato per quel tipo di calciatore.

Se le prestazioni poi non arrivano lui si trova gravato fa queste aspettative che non hanno incontrato l’effettiva realtà del campo. Tutto questo pesa perchè chi lo osserva ricorda quelle parole di Conte e quanto è stato pagato e se lui non risponde sul campo purtroppo viene bersagliato. Non è un brocco, ha bisogno solo di tempo. Ci sono calciatori che riescono a migliorare in maniera veloce e altri che soffrono la pressione ambientale che in questo caso non è stata creata nè da lui né dai tifosi. Deve essere supportato e sperare che entri in un meccanismo per cui possa crescere. E’ questione di visione del calciatore, è venuto con aspettative troppo alte che non corrispondono al suo valore in questo momento ma non p detto che crescendo non riesca ad arrivare a livelli importanti”.

