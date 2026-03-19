Podcast Iodice presenta "Mi Batte il Corazón": "Maradona portatore sano di positività, ce l’ho nel film"

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Debutto al cinema per l'attore comico napoletano Peppe Iodice, che ha presentato il suo primo film dal titolo "Mi Batte il Corazón": storia di un giornalista che muore di infarto e che resuscita durante il suo funerale. L'artista, tra l'altro conduttore del "Peppy Night", talk show di grande successo su Canale 21, ha promosso la scorsa mattina, mercoledì 18 marzo, la pellicola al cinema Metropolitan.

A margine della presentazione Iodice è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Mi batte tantissimo il corazón! Veramente non mi aspettavo così tanto, cioè io ho proprio un’emozione vera, ma chi scrive dopo 35 anni che faccio questo lavoro è un’emozione diversa. Sembra che ho cominciato ieri, ma saranno pure questi Cannavale che mi stanno mettendo una cosa in cuore, i produttori che sento continuamente che mi alimentano questa emozione più che l’ansia. Però è bellissimo, cioè dopo tanti anni di questo mestiere che invece dovrebbe un pochettino forse anche un po’ inaridire, invece io mi sento battere forte il corazon, perché è veramente adattissimo.

È una bella dedica a Napoli, ai napoletani, no?

"Io sono napoletano proprio dentro, cioè io non faccio il napoletano, io lo sono. E secondo me in questo momento Napoli è luminosissima, noi anche noi che siamo napoletani abbiamo una luce di riflesso di questa città incredibile che è sempre stata luminosa. Qualche momento quella luminosità era più fioca, adesso è abbagliante e noi siamo quello, cioè negli ultimi tempi Napoli vince dappertutto. È una scia bella, noi camminiamo un pochettino più facilmente perché Napoli ci aiuta da questo punto di vista. Non hai mai visto attori, cantanti, presentatori di altre città che viene rimarcata così tanto la provenienza. Non hai mai visto Forlì, Bolzano, Trieste, Milano, Napoli è così, è ingombrante anche a volte, però la amiamo talmente tanto che accettiamo questo peso".

Una battuta sul calcio non te la posso non fare: c’è Maradona nella locandina e in tutta la storia, e tu sei un grande tifoso del Napoli.

"Maradona è una delle poche cose sicure della mia vita, io sono un tifoso tendente alla malattia per il Napoli. Maradona ce l’ho a fianco sempre, io lo penso ogni volta che entro in scena, come se ce l’avessi vicino. Maradona è un portatore sano di positività, di vittoria, perché da quando lo stadio si chiama Maradona abbiamo vinto due scudetti in un brevissimo tempo. Io Maradona ce l’ho nel film sempre, quindi non dico che mi vincano lo scudetto però".

Quanto batterebbe il corazon in caso di vincere lo scudetto già quest’anno?

"Poi siamo impazziti, sarebbe una cosa… però io non lo penso, devo dire la verità. I giornalisti sportivi alimentano perché devono sostenere questo finale di stagione. Io credo che sia veramente un’ipotesi remota, dovrebbe succedere una catastrofe, però quante catastrofi sono successe. Però è appassionante, io posso fare un plauso a Conte, ai ragazzi che sono straordinari. Hanno fatto secondo me un’impresa più pesante dell’anno scorso, perché è diventato veramente surreale. È successa una cosa che non ho mai visto nella storia. Mister Conte è uno che io spero veramente, non lo so, per una cosa sua intima privata, decida di rimanere a vita a Napoli. Perché noi saremmo proprio tranquilli se rimane mister Conte".