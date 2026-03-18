Ultim'ora Gazzetta a sorpresa: "Lukaku-Lucca in bilico, si cerca già bomber nuovo"

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"Anche il Napoli ha il suo bivio. Dando per scontato il riscatto di Hojlund dal Manchester United ci sono due nubi sul mercato azzurro"

Futuro in bilico per Romelu Lukaku. Ma, in vista dell'estate, non solo per lui. Ne parla su La Gazzetta dello Sport il giornalista esperto di mercato Carlo Laudisa che ha fatto il punto della situazione sul destino di diversi bomber di A. Tra questi, appunto, Big Rom. Ma anche l'ex Udinese che molto probabilmente a fine stagione tornerà a Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest.

Calciomercato Napoli, nuovo colpo all'orizzonte in attacco

"Anche il Napoli ha il suo bivio. Dando per scontato il riscatto di Hojlund dal Manchester United ci sono due nubi sul mercato azzurro. Lukaku rimarrà? E dove andrà Lucca per il quale sono stati investiti 40 milioni in estate? Fallita l'esperienza in Premier l'ex Udinese dovrà cercare una nuova casa ed è dura che Conte gli dia una seconda chance. Ecco perché serve un altro goleador di rincalzo da affiancare al danese. E su questo argomento evidentemente sono tanti i nomi all'orizzonte".