Riscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln

Tutto sui riscatti di Alisson Santos, Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas: l'estate del Napoli inizierà sborsando cifre importanti per le prime tre conferme

Con la possibile - ed anche probabile - conferma di Antonio Conte, il calciomercato estivo del Napoli inizierà da tre riscatti pesanti. Tre giocatori arrivati in prestito nel corso di questa stagione si apprestano a diventare definitivamente azzurri: Alisson Santos, Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas. Tre operazioni diverse per cifre, modalità e contesti, ma con un denominatore comune: il club di De Laurentiis è intenzionato a confermarli tutti (l'attaccante è obbligatorio in caso di Champions) sulla spinta naturalmente di Antonio Conte.

Riscatto Alisson Santos: 16,5mln per il talento che può far dimenticare Kvara

Il riscatto più fresco e più chiacchierato. Il brasiliano è arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, per un esborso complessivo di 20 milioni. Un colpo che all'inizio ha suscitato scetticismo ed anche delle critiche al ds Manna che ora fanno sorridere. La decisione non è ancora ufficiale, ma con questo rendimento il Napoli non se lo lascerà scappare. Considerando le cifre che circolano sul mercato italiano per giocatori decisamente inferiori, appare anche una cifra bassa ed ormai il riscatto sembra una formaità

Riscatto Hojlund: 50 milioni totali, altri 44mln obbligatori con la Champions

Operazione ben più pesante quella che riguarda Hojlund. Il Napoli lo ha prelevato dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions: 6 milioni per il prestito oneroso e altri 44 per il riscatto. All'inizio il club azzurro non sembrava volersi vincolare ad un obbligo di questo tipo, ma poi l'emergenza Lukaku ha spinto a fare un passo che possiamo dire ad oggi sarà determinante per riconfermarsi nelle prime quattro. Al di là dell'obbligo, Hojlund è molto contento a Napoli, si sente importante e ha trovato il progetto che cercava. In ogni caso sarebbe stato riscattato.

Riscatto Elmas: il "Sant'Elmas" che nessuno vuole perdere

La più romantica delle tre storie. Elmas è tornato al Napoli in estate con un prestito oneroso da circa 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni dal Lipsia. Un cerchio che si chiude, dopo la cessione ai tedeschi per 25 milioni e il passaggio al Torino, dove Cairo aveva poi rinunciato al riscatto ritenendo troppo alta quella stessa cifra. Oggi la situazione è ribaltata. Elmas vuole restare, Conte non risparmia occasione per elogiarlo per lo spirito e l'incredibile duttibilità. Il tecnico l'ha già ribattezzato "Sant'Elmas" dopo il Torino. Il Napoli lo riscatterà, ma c'è la sensazione che proverà a chiedere uno sconto al Lipsia. Tre storie diverse, una sola direzione: il Napoli dell'estate 2026 riparte da qui.