Tuttonapoli Calciomercato Napoli, sacrificio estivo per ridurre ingaggi? Due indiziati

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Potrebbe dunque esserci qualche cessione eccellente. Ma chi sono i giocatori che guadagnano di più e dunque chi può essere sacrificabile in estate?

Conte apre alla conferma, d'altronde c'è un contratto che scade nel 2027. Parole chiare, le sue, in conferenza, dopo la gara di sabato contro il Lecce. Radiomercato spiega che il prossimo mercato avrà due caratteristiche, per il club: riduzione età media, dunque profili giovani, come Alisson, e anche riduzione monte ingaggi. Potrebbe dunque esserci qualche cessione eccellente. Ma chi sono i giocatori che guadagnano di più e dunque chi può essere sacrificabile in estate? Difficile dirlo ora, intanto scopriamo quali sono i giocatori che guadagnano di più nella rosa e che quindi potrebbero partire nei prossimi mesi.

Stipendi Napoli e calciomercato: cosa accadrà in estate?

In vetta c'è Lukaku, che ha uno stipendio da 6 milioni e ingaggio in scadenza. Potrebbe essere lui il sacrificato estivo con Hojlund ormai titolarissimo e protagonista dell'attacco? Possibile, ma nulla è ancora certo. Al secondo posto c'è de Bruyne che guadagna 5,5 milioni e che il club difficilmente lascerà partire, soprattutto dopo l'infortunio di quest'anno e i mesi insieme persi. Terzo posto per Hojlund (5) e poi in quarta posizione c'è un altro giocatore per cui molti esperti di mercato oggi parlano di futuro in bilico: Lobotka (pronto a tornare a Cagliari). Lo slovacco guadagna 3,5 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2027. Che accadrà? Rinnovo o cessione? Si vedrà.