Formazione Napoli: Conte pensa a un'esclusione eccellente per Cagliari

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Un'esclusione eccellente per inserire tutti i big del centrocampo. A sinistra infatti potrebbe agire McTominay con De Bruyne dal'altra parte del campo

Un'esclusione eccellente per inserire tutti i big del centrocampo. Conte pensa di lasciare in panchina Alisson Santos contro il Cagliari. A sinistra infatti potrebbe agire McTominay con De Bruyne dal'altra parte del campo e con Lobotka accanto a Gilmour. I Fab Four insieme, dunque, ma con Billy che prende il posto di Anguissa. Quattro centrocampisti tutti insieme per provare a battere il Cagliari questa sera in Sardegna. Alisson dunque può partire dalla panchina pronto a entrare a gara in corso. Una scelta precisa da parte dell'allenatore del Napoli per dare spazio di nuovo ai due ex Manchester, Scott e Kdb. Entrambi rientrati da poco dopo l'infortunio.

Formazione Napoli, Alisson fuori dai titolari?

Arrivato a fari spenti dallo Sporting Lisbona lo scorso gennaio, Alisson Santos - anni 23 - ha impiegato pochissimo tempo per prendersi le chiavi dell'attacco azzurro. Il classe 2002 brasiliano, prelevato con la formula del prestito oneroso a 3,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a circa 16 milioni, è diventato l'arma segreta di Antonio Conte con due gol contro Roma e Torino. Alisson ha mostrato una maturità inaspettata e si è imposto diventando subito protagonista. Ora potrebbe rifiatare. Ma di sicuro ci sarà spazio per lui a gara in corso anche oggi a Cagliari.