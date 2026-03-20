Podcast L’ex Cagliari Lazzari: “Per loro la partita contro il Napoli è diversa dalle altre”

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Andrea Lazzari, ex giocatore del Cagliari, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Che sfida ti aspetti tra Cagliari e Napoli?

"Sarà una sfida molto avvincente. A Cagliari è una partita molto sentita: quando giocavo lì, la settimana della gara contro il Napoli era sempre particolare, anche in città si percepiva l’attesa. Chi era lì da più tempo trasmetteva la voglia di vincere a tutti i costi. Il Cagliari arriva da un periodo non brillantissimo e cercherà di reagire. Il Napoli, invece, deve confermare il secondo posto, quindi proverà a vincere. Mi aspetto una bella partita."

Quanto conta il ritiro anticipato deciso da Pisacane?

"Secondo me è legato sia agli ultimi risultati sia all’importanza della partita. Contro le grandi squadre il Cagliari ha sempre fatto ottime prestazioni, quindi è anche merito di Pisacane, che le prepara bene. A livello tattico è difficile dire qualcosa: lui vede i giocatori ogni giorno e sceglierà quelli che gli danno più garanzie per affrontare il Napoli."

Andrea, eri presente in due Cagliari-Napoli molto particolari: il 3-3 ricco di emozioni e lo 0-1 deciso da Lavezzi all’ultimo secondo. Che ricordi hai?

"Quando perdi negli ultimi minuti resta sempre un po’ di amaro in bocca. Però ricordo partite bellissime, combattute fino alla fine. Era sempre speciale giocare contro il Napoli, anche per l’atmosfera dello stadio. Mi ricordo anche una gara senza tifosi, con un silenzio surreale."

Che ricordo hai del tuo gol contro il Napoli?

"È uno dei primi gol che ho fatto sia a Cagliari sia in Serie A. Se non sbaglio c’era Bucci in porta: fu un tiro da fuori area che riuscì a entrare."

Vedi somiglianze tra Alisson Santos e Lavezzi?

"In Italia piace molto fare paragoni appena un giocatore fa qualche buona prestazione. Alcune caratteristiche possono ricordarlo, ma è difficile trovare uno come Lavezzi: era impressionante sia tecnicamente sia fisicamente. Solo il tempo dirà se il paragone è corretto."

Quanto è importante il ritorno di De Bruyne per il Napoli?

"È un punto di riferimento per tutta la squadra. Ti dà sicurezza, può inventare la giocata in qualsiasi momento e ha grande personalità. È un rientro fondamentale."