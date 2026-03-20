Ultim'ora ADL blinda Lobotka! Tmw: "Mai alla Juve, al massimo va in scadenza"

vedi letture

Stanislav Lobotka è uno dei giocatori preferiti da Luciano Spalletti ma resterà al Napoli e comunque, secondo Tmw, non andrà ai bianconeri

Stanislav Lobotka è uno dei giocatori preferiti da Luciano Spalletti ma resterà al Napoli e comunque, secondo Tmw, non andrà ai bianconeri. Ecco le ultime sul futuro dello slovacco.

"L'idea di Aurelio De Laurentiis è però diversa. Lo slovacco ha ancora un anno di contratto e lo cede solamente a un club estero. Anche perché attualmente non varrebbe molto - tra i 15 e i 20 milioni di euro - e un suo eventuale sostituto costerebbe comunque di più. Quindi Lobotka, con ogni probabilità, andrà a scadenza nel 2027.

Nelle pieghe del contratto, in più, c'è un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto, con aumento dell'ingaggio, fino al 2028. Di fatto sono 24 mesi di un Lobotka blindato e che probabilmente non si muoverà da Napoli. Ed è complicato - seppur non impossibile - pensare che lo stesso calciatore cerchi un braccio di ferro con la società per salutare anzitempo, al netto della stima di Spalletti".