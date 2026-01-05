Passione e interazione su Radio TuttoNapoli: dalle 17 parte "Passionapoli"
Prosegue la lunghissima giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. E' pronto a scattare il sesto format di quest'oggi: dalle 17 infatti si proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con la partnership con "Passionapoli" di Guido Gaglione e Nicola Luongo ed i loro ospiti.
Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Quest'oggi però si proseguirà: alle 20 inizierà Tutto Basket Napoli con il gruppo Smallball081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
