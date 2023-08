ADL, ritiro già finito: sta per lasciare Castel di Sangro

Napoli-Apollon Limassol registrerà un altro sold out , soltanto il settore ospiti avrà degli spazi vuoti, ci saranno circa cinquanta tifosi ciprioti

Napoli-Apollon Limassol registrerà un altro sold out , soltanto il settore ospiti avrà degli spazi vuoti, ci saranno circa cinquanta tifosi ciprioti. Non ci sarà il presidente De Laurentiis che stamane lascerà il ritiro di Castel Di Sangro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.