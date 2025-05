Da Parma: "Settore ospiti subito sold out nonostante file e disservizi"

Su La Gazzetta di Parma oggi in edicola si parla del sold out per il settore ospiti del Tardini per la gara di domenica sera tra Parma e Napoli: "Grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli che in poco più di un'ora dall'apertura della prevendita, alle 14 di ieri pomeriggio, hanno esaurito i 3500 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti del Tardini in vista della trasferta di domenica sera a Parma.

Un sold out largamente annunciato, quindi, nonostante le lunghe file in città e in provincia per l'acquisto dei tagliandi e i disservizi che si sono registrati nelle rivenditorie Vivaticket, letteralmente prese d'assalto, in quella che è stata una vera e propria caccia al biglietto".