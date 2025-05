Da Parma sperano: "Con le piccole il Napoli ha perso 9 punti rispetto all'Inter"

Da Parma sperano nel colpaccio domenica al Tardini. Partita fondamentale per continuare a inseguire lo scudetto, in chiave Napoli, ma 90' che possono diventare decisivi anche per la squadra di Chivu che ha ancora bisogno di punti per la salvezza. La Gazzetta di Parma oggi in edicola, con un ampio focus sulla prossima di campionato, sottolinea un dato.

Il Napoli con le piccole ha raccolto 45 punti, 9 in meno rispetto a quelli dell'Inter. Ecco quanto si legge: "Il pesante ko di Verona all'esordio suonò già come un primo campanello d'allarme poi i pareggi di Venezia e quelli casalinghi con Udinese, e ultimo in ordine temporale, Genoa hanno rimesso in discussione un titolo che pareva essere ormai in cassaforte".