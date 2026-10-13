E' arrivata una brutta notizia prima di Villarreal-Napoli

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Anguissa non recupera: McTominay dal 1' con De Bruyne, ballottaggio Neres-Lang accanto a Højlund

La brutta notizia in vista della gara di questa sera è il mancato recupero di Anguissa, che potrebbe però esserci sabato a Venezia. Lo scrive Repubblica oggi in edicola. Allegri dovrà quindi fare i conti con un’assenza importante a centrocampo, in una serata europea che richiede la massima attenzione. Nella lista UEFA è stato inserito Giovane al posto dell’infortunato Favasuli, e l’attaccante brasiliano ha persino qualche chance di far parte della gara. Un’opzione in più per il tecnico, che potrebbe sfruttare le sue qualità a partita in corso.

Difesa a tre, McTominay dal 1' con De Bruyne

Sicura la conferma della difesa a tre, mentre è molto probabile il ritorno dal primo minuto di McTominay, che giocherà accanto al connazionale Gilmour e a De Bruyne. Turno di riposo, dunque, per Lobotka. Sulle fasce spazio al rientrante Politano e a Di Lorenzo, forse spostato a sinistra per dare respiro a Spinazzola. In attacco, accanto a Højlund, il ballottaggio è tra Neres, che resta il favorito, e Lang, in un reparto offensivo che Allegri sta ridisegnando. L’idea è quella di dare equilibrio e qualità a un undici che dovrà fare i conti con un Villarreal in cerca della prima vittoria in Champions dopo oltre quattro anni. Le scelte definitive arriveranno soltanto a ridosso del fischio d’inizio.