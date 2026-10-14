Badiashile il migliore per i quotidiani: "Salva due volte, esulta come un gol"

Badiashile il migliore per i quotidiani: "Salva due volte, esulta come un gol"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Nessun dubbio, il migliore di Villarreal-Napoli è Badiashile. Voti alti sui quotidiani per lui. 

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport
"Il salvataggio su Mikautadze vale un gol ed esulta come se lo fosse. Sfoggia un'altra prova di spessore, bravo anche in palleggio". 

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport
"Salva prima su Mikautadze murando un suo tiro e poi chiude su Moreno nel secondo tempo. Come fosse una doppietta". 