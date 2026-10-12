De Bruyne leader totale: doppietta e primato nei palloni recuperati contro il Frosinone

Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s'è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità

Kevin De Bruyne si è ripreso la scena, trascinando il Napoli nella vittoria contro il Frosinone con una prestazione di straordinaria qualità e sostanza. Il centrocampista belga non si è limitato alla doppietta, ma ha partecipato attivamente a entrambe le fasi di gioco, diventando un punto di riferimento nella nuova organizzazione tattica degli azzurri. A sottolinearne l'importanza è il Corriere dello Sport, che esalta soprattutto il contributo del fuoriclasse anche in fase di non possesso:

Napoli, grande momento per De Bruyne

"Kevin Masaniello, biondo fiammingo, fuoriclasse vero: ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l'aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s'è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina".