De Bruyne sempre più napoletano: di natura anti-divo, ma il rapporto con la città migliora

De Bruyne vive con grande semplicità la sua esperienza a Napoli: il belga accompagna il figlio Rome agli allenamenti della Real Casarea.

È un momento particolarmente felice per Kevin De Bruyne, protagonista assoluto anche nella vittoria contro il Frosinone. Ma oltre al rendimento sul terreno di gioco, cresce settimana dopo settimana anche il rapporto del centrocampista belga con Napoli e con la nuova quotidianità. Come racconta Il Mattino, De Bruyne conduce una vita molto riservata fuori città, nel cosiddetto "parco dei campioni" dove abitano anche Hojlund e McTominay. Pochi spostamenti e poche destinazioni abituali, tra le quali figura il campo della Real Casarea, dove si allena suo figlio Rome.

De Bruyne papà come gli altri agli allenamenti del figlio

Nonostante lo status internazionale, De Bruyne vive questi momenti con grande naturalezza. Nessuna pressione sul figlio e massima disponibilità nei confronti degli altri genitori presenti al campo: qualche foto ricordo e poi la possibilità di seguire tranquillamente l'allenamento dei ragazzi. Il fuoriclasse del Napoli sembra apprezzare proprio questa normalità, cercando di vivere la quotidianità come un padre qualsiasi. Un atteggiamento che rispecchia anche quanto mostra in campo: semplicità e naturalezza persino quando deve risolvere le partite più complicate. Piccoli dettagli che raccontano sempre meglio l'inserimento di De Bruyne a Napoli, dentro e fuori dal terreno di gioco.