Frosinone-Napoli, denuncia e Daspo per un ultras napoletano: l'accaduto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Daspo per un tifoso del Napoli ieri a Frosinone. A raccontare l'accaduto allo stadio Benito Stirpe, in occasione delle prima di campionato, è l'edizione in edicola odierna del Corriere della Sera: "L'allarme era massimo, ma Frosinone-Napoli (1-3) è stata ben gestita. La prima carovana di tifosi partenopei ha varcato il casello autostradale di Frosinone alle 14.10 e subito sono scattati i controlli dei biglietti. In mezz'ora 50 supporter privi di tagliando sono stati rispediti indietro dalla Polizia. Il passaparola ha fatto il resto, per cui altre centinaia di tifosi hanno preferito evitare i controlli e, spontaneamente, hanno preso la via del ritorno.

Una decina i biglietti falsificati e subito intercettati all'ingresso dello stadio.

Il momento di maggior tensione si è avuto dopo il gol del pareggio di Politano: un ultrà partenopeo ha scavalcato la rete della tribuna laterale sud, spingendosi verso i tifosi frusinati che hanno accennato la reazione. Ne è seguita una baruffa placata dallo stesso vice questore (responsabile dell'ordine pubblico) Carlo Bianchi che ha afferrato il tifoso partenopeo e lo ha condotto in Questura. È stato denunciato, con Daspo per 3 anni".