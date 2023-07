Inizia la spedizione a Dimaro: volo per Verona e trasferimento in Trentino

Con loro ci sarà anche un gruppo di ragazzi della Primavera e qualche collega rientrato dal prestito tipo Folorunsho e Contini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia il ritiro del Napoli a Dimaro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul primo giorno degli azzurri in Trentino: "Ieri, intanto, la squadra ha completato i test fisici e atletici a Castel Volturno e poi, nel pomeriggio, è andata in scena una seduta di allenamento con una parte della squadra che oggi partirà dall'aeroporto di Capodichino in charter e atterrerà a Verona alle 17.15: Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Demme, Gaetano, Politano, Lozano e Zedadka. E Zanoli, che fino a gennaio ha partecipato alla festa e poi è andato a Genova, in prestito alla Samp: ma questa è un'altra storia.

Con loro ci sarà anche un gruppo di ragazzi della Primavera e qualche collega rientrato dal prestito tipo Folorunsho e Contini. I primi campioni d'Italia a portare lo scudetto in tour sulle Dolomiti saranno loro più Gollini: i reduci delle nazionali, da Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Simeone e Raspadori a Osimhen e Kvaratskhelia, sono attesi martedì.