Condò sul CorSera: "Conte sopravvissuto alla carestia tecnica, ora ha tutto per migliorare"

Condò sul CorSera: "Conte sopravvissuto alla carestia tecnica, ora ha tutto per migliorare"TuttoNapoli.net
Ieri alle 09:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Paolo Condò, giornalista, ha scritto un editoriale per il Corriere della Sera, nel corso del quale fa anche riferimento al Napoli: "La Serie A è ripartita con le gare della 31esima giornata, che tra oggi e domani vivrà i suoi match più importanti. II 30esimo turno aveva visto accorciarsi il vantaggio dell'Inter fuggitiva a beneficio di Milan e Napoli, che domani sera si scontrano fra loro mentre la capolista riceve stasera la Roma a San Siro in quella che è diventata la partita di campionato più delicata della stagione.

Inter-Roma alimenterà il clima di spareggio che già permea Napoli-Milan, perché il Napoli è sopravvissuto ai mesi di carestia tecnica e nella sua classifica c'è ancora la possibilità di migliorare i punti dell'anno scorso (86 potenziali contro 82). Curioso che Conte-Allegri sia anche il confronto fra due candidati in pectore per il ruolo di c.t. della rinascita