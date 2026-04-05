Condò sul CorSera: "Conte sopravvissuto alla carestia tecnica, ora ha tutto per migliorare"

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Paolo Condò, giornalista, ha scritto un editoriale per il Corriere della Sera, nel corso del quale fa anche riferimento al Napoli: "La Serie A è ripartita con le gare della 31esima giornata, che tra oggi e domani vivrà i suoi match più importanti. II 30esimo turno aveva visto accorciarsi il vantaggio dell'Inter fuggitiva a beneficio di Milan e Napoli, che domani sera si scontrano fra loro mentre la capolista riceve stasera la Roma a San Siro in quella che è diventata la partita di campionato più delicata della stagione.

Inter-Roma alimenterà il clima di spareggio che già permea Napoli-Milan, perché il Napoli è sopravvissuto ai mesi di carestia tecnica e nella sua classifica c'è ancora la possibilità di migliorare i punti dell'anno scorso (86 potenziali contro 82). Curioso che Conte-Allegri sia anche il confronto fra due candidati in pectore per il ruolo di c.t. della rinascita