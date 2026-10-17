Lucca titolare a Venezia: il dato sull’ultima volta dal primo minuto è emblematico

Lucca titolare a Venezia: il dato sull’ultima volta dal primo minuto è emblematicoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:15Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Allegri sceglie di dare fiducia all’ex Udinese al posto di Hojlund: per il centravanti è la prima da titolare in campionato dopo quasi un anno.

Massimiliano Allegri ha scelto di dare fiducia a Lorenzo Lucca questo pomeriggio a Venezia. Toccherà dunque a lui guidare l’attacco azzurro al posto di Rasmus Hojlund, che si accomoderà in panchina. Una chance importante per l’ex Udinese, in cerca di gol e fiducia.

Venezia-Napoli, Tuttosport: Lucca a caccia del gol che manca dal 3 dicembre in Coppa Italia

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport: McTominay dovrebbe essere schierato nel ruolo di sottopunta insieme a Giovane, che ha convinto l’allenatore. Entrambi agiranno alle spalle di Lucca, il quale vuole ritrovare il gol in maglia azzurra, che manca dal 3 dicembre scorso in Coppa Italia contro il Cagliari.

Lucca, prima da titolare in campionato dopo un anno: Allegri vara il turnover per il Bodo Glimt

L’ultima volta dal primo minuto in Serie A risale al 28 ottobre 2025 a Lecce: il tecnico punta su un organico fresco per martedì.