Lucca titolare a Venezia: il dato sull’ultima volta dal primo minuto è emblematico
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Allegri sceglie di dare fiducia all’ex Udinese al posto di Hojlund: per il centravanti è la prima da titolare in campionato dopo quasi un anno.
Massimiliano Allegri ha scelto di dare fiducia a Lorenzo Lucca questo pomeriggio a Venezia. Toccherà dunque a lui guidare l’attacco azzurro al posto di Rasmus Hojlund, che si accomoderà in panchina. Una chance importante per l’ex Udinese, in cerca di gol e fiducia.
Venezia-Napoli, Tuttosport: Lucca a caccia del gol che manca dal 3 dicembre in Coppa Italia
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport: McTominay dovrebbe essere schierato nel ruolo di sottopunta insieme a Giovane, che ha convinto l’allenatore. Entrambi agiranno alle spalle di Lucca, il quale vuole ritrovare il gol in maglia azzurra, che manca dal 3 dicembre scorso in Coppa Italia contro il Cagliari.
Lucca, prima da titolare in campionato dopo un anno: Allegri vara il turnover per il Bodo Glimt
L’ultima volta dal primo minuto in Serie A risale al 28 ottobre 2025 a Lecce: il tecnico punta su un organico fresco per martedì.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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