Politano in panchina a Venezia dopo l’errore col Villarreal: la scelta di Allegri

Il Corriere dello Sport conferma che l’esterno partirà tra le riserve: nessun caso, ma una decisione legata soprattutto alla condizione fisica.

Nuova chance per Politano contro il Venezia? Il calciatore è reduce dal grave errore commesso martedì contro il Villarreal: da una sua lettura sbagliata di gioco è nato il gol del pareggio degli spagnoli. Un episodio che ha condizionato parecchio la prova del Napoli, che fino a quel momento era in vantaggio e sembrava anche in controllo della partita.

Venezia-Napoli, la scelta di Allegri su Politano: niente titolarità, ma nessun caso

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Matteo Politano oggi partirà dalla panchina. Allegri sembra orientato su questa decisione per quanto riguarda l’esterno classe 1993 di Roma. Una scelta che non apre a nessun caso, sia chiaro, ma che trova le sue motivazioni probabilmente sotto l’aspetto fisico.

Politano, i problemi fisici col Frosinone e il rientro col Villarreal: perché Allegri lo risparmia

Politano era rimasto praticamente quasi tutta la gara contro il Frosinone in panchina perché aveva accusato qualche acciacco dal punto di vista fisico. Contro il Villarreal, invece, è stato schierato dal primo minuto. Un andamento che spiega la cautela di Allegri, intenzionato a gestirne le energie in un calendario che propone una partita ogni tre giorni.