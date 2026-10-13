Il vero motivo per cui Lobotka va in panchina col Villarreal
In edicola ci si sofferma sulle scelte di Massimiliano Allegri, impegnato a gestire al meglio la rosa a disposizione in un periodo di impegni ravvicinati. Proprio in virtù di questo aspetto, a restare in panchina per il match di Champions League con il Villarreal sarà Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro finora sempre in campo dal primo minuto nelle precedenti sette partite stagionali. Una scelta che racconta la volontà del tecnico di preservare il giocatore, evitando di caricarlo troppo in un calendario che non concede tregua fino alla prossima sosta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
Gilmour in regia nel centrocampo a cinque
L’allenatore desidera dosare con attenzione le energie di ogni singolo calciatore, e per questo ha deciso di affidare la cabina di regia a Billy Gilmour. Lo scozzese sarà dunque il regista del Napoli nel centrocampo a cinque, in un assetto che dovrebbe vedere insieme a lui McTominay e De Bruyne, secondo le indicazioni dei quotidiani. Per Gilmour si tratta di un’occasione importante in una serata europea di grande peso, mentre Lobotka potrà rifiatare in vista dei prossimi impegni. Un turnover ragionato, che testimonia come Allegri intenda utilizzare la profondità della rosa fin dalle prime partite della League Phase.
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