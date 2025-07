Video Conte si tiene in forma: si allena da solo, le immagini da Dimaro

Allenamento per Antonio Conte a fine seduta. Il tecnico del Napoli ha corso da solo al campo di Carciato al termine della sessione mattutina degli azzurri a Dimaro Folgarida. Applausi dalle tribune da parte dei tifosi per l'allenatore azzurro che ha ricambiato salutando i presenti. Questa sera la presentazione ufficiale della squadra in Val di Sole.

Ricordiamo che saranno due i ritiri estivi del Napoli per la prossima stagione che si aprirà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. Il primo ritiro come di consueto a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli. Ecco il programma completo dei test.

A Dimaro:

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20