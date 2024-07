Video Castel di Sangro, highlights day 6: scatenati Osimhen e Kvara, guarda che giocate!

Oggi è andato in archivio il sesto giorno del ritiro del Napoli in Abruzzo, a Castel di Sangro. Nella prima parte di questa giornata esercitazioni tattiche per i centrocampisti, nella seconda tiri in porta all'interno dell'area di rigore e nella parte provate le linee difensive a 5 con scalate e rotazioni.

Alla seduta non ha partecipato il difensore centrale Amir Rrhamani mentre Rafa Marin ha rimediato una botta, ma per entrambi nulla di grave. Di seguito il video recap dei principali momenti del day 6 prodotto dalla SSC Napoli: