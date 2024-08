Video Castel di Sangro, il Napoli saluta i tifosi: parte subito il coro "Sarò con te!"

Oggi pomeriggio al termine dell'ultima seduta in presenza del pubblico tutto il gruppo azzurro, compreso lo staff hanno salutato i tifosi.

Oggi al Patini di Castel di Sangro è andato in scena l'ultimo allenamento a porte aperte del Napoli. Gli azzurri allenati da Antonio Conte effettueranno l'ultimo allemento in Abruzzo domani mattina prima di fare ritorno in Campania e iniziare la preparazione in vista dell'esordio ufficiale stagionale: sabato 10 agosto contro il Modena al Maradonna per i 32esimi di Coppa Italia.

Oggi pomeriggio al termine dell'ultima seduta in presenza del pubblico tutto il gruppo azzurro, compreso lo staff hanno salutato i tifosi presenti nei Distinti e in Tribuna, che hanno intonato il coro "Sarò con te!". Una vera carica in vista dell'inizio della stagione che dovrà riscattare le delusioni dell'anno passato. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.