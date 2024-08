Novità in difesa: con Olivera svelati i nuovi titolari e Di Lorenzo 'cambia' ruolo

Nell'ultima seduta di allenamento aperta ai tifosi, ieri, Antonio Conte ha cominciato anche a rodare quello che sembra destinato a diventare l'asse definitivo in prospettiva futura: Rrahmani, Buongiorno e Olivera da marcatore sinistro nella difesa a tre, con Di Lorenzo sulla fascia destra. Opzione molto credibile verso l'Hellas in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L'esterno uruguagio è arrivato da pochi giorni e sarà utile anche come esterno al posto di Spinazzola ma Conte lo vede bene nel ruolo di braccetto a sinistra. In questo caso con Rrahmani a destra Di Lorenzo andrebbe a fare l'esterno alto e non ci sarebbe dunque bisogno di acquistare un altro esterno che si alterni con Mazzocchi.