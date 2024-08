Day 8 a Castel di Sangro: pomeriggio libero per gli azzurri: il programma di oggi

Il Napoli ha reso noto il programma del secondo ritiro in Abruzzo. Oggi è l'ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro e ci sarà un solo allenamento per gli azzurri. Appuntamento alle 10.15 allo Stadio Teofilo Patini per la seduta mattutina. Al pomeriggio invece non ci sarà allenamento poiché Antonio Conte ha concesso un pomeriggio libero agli azzurri. TuttoNapoli.net seguirà come di consueto l'allenamento in diretta.