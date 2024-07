Lavoro extra per diversi azzurri: Buongiorno con Conte, Di Lo-Anguissa col vice e non solo

vedi letture

Il Napoli si è allenato in mattinata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nel quarto giorno di ritiro in Abruzzo. Dopo la partitella e il lavoro sui calci piazzati, la squadra è rientrata negli spogliatoi. Ma non in tutti i suoi effettivi. C'è stato infatti un lavoro extra per diversi azzurri.

Buongiorno è rimasto a colloquio con Conte, probabilmente su movimenti e postura; Di Lorenzo e Anguissa con il vice Stellini; Cheddira, Folorunsho e Simeone invece con Abbruscato per i tiri in porta, con cross di Zerbin.